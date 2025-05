Ponte sullo Stretto, Salvini: “Al via i lavori entro l’estate”

“La realtà è che ci siamo, si parla di alcune settimane per l’avvio dei lavori, entro questa estate”.

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della sua visita ai padiglioni di Tuttofood in corso a Rho Fiera a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva entro quando sarebbero partiti i lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto.

Nei giorni scorsi, il sottosegretario Alessandro Morelli, segretario del Cipess, aveva confermato che i lavori di integrazione del progetto, dopo la valutazione di impatto ambientale, sono in fase avanzata. “Si sta lavorando intensamente e nelle prossime settimane il Cipess delibererà. Una volta approvato il progetto, si passerà alla fase esecutiva”, ha dichiarato.

Morelli ha anche assicurato che all’interno del Governo non vi sono divisioni sul tema: “La premier Meloni è fermamente convinta dell’importanza di quest’opera, che rappresenterà una svolta epocale per l’Italia e per il Mediterraneo”. Con questa riunione, Salvini ha voluto ribadire la compattezza dell’esecutivo e spingere per un’accelerazione del processo decisionale.