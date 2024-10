Ponte sullo Stretto, il sindaco di Messina sugli espropri: ‘Ad oggi nulla di concreto’

Interloquire con i proprietari, capire i termini di compensazione. Per il sindaco Basile, gli interventi in materia di espropri sono qualcosa su cui si dovrà lavorare molto

C’è sempre un “rovescio della medaglia”. Lo ha ben compreso il sindaco di Messina Federico Basile, che si è detto favorevole al Ponte sullo Stretto, “a patto però che si facciano anche tutte le altre opere necessarie”.

“Ho avuto modo di incontrare una rappresentanza dei movimenti ‘No Ponte’ proprio perché come sindaco devo ascoltare tutti coloro che sono sia contrari, sia favorevoli all’opera”.

Dunque, nessuna preferenza tra i due schieramenti che dividono la città dello Stretto, così come avviene anche sulla sponda reggina. Arrivati, però, a questo punto, dove l’attraversamento stabile tra Sicilia e Calabria sembra più che mai concreto, non si può non pensare a ciò che sarà necessario fare per creare, fattivamente, la maxi infrastruttura, come ad esempio, gli espropri. Alla domanda, il primo cittadino ha cercato di fornire qualche chiarimento, anche se la materia sembra essere non ancora ben definita: