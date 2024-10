Ponte sullo Stretto, a Villa il forum sull’opera più discussa. Chiude i lavori Salvini

Una giornata di lavori all'Alta Fiumara resort di Villa suddivisi in aree tematiche. Fuori il sit-in di protesta alla "Grande Opera"

Si terrà oggi all’Alta Fiumara Resort di Villa San Giovanni l’incontro sul Ponte dello Stretto organizzato dal “Forum permanente del Mediterraneo e Mar Nero per il futuro dei giovani”.

Il meeting dal titolo “Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opportunità per i territori dello stretto e per l’area Euro-Mediterranea” prevede una giornata di lavori suddivisi in aree tematiche, dei “panel” ai quali interverranno rappresentanti del parlamento, delle amministrazioni locali, degli enti coinvolti nella realizzazione, progettazione e promozione del ponte. Il meeting si chiuderà con l’intervento del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Villa quindi teatro di un importante dibattito, con gli attori protagonisti del progetto “Ponte” da un lato, dall’altro – ai cancelli del resort villese – il sit-in di protesta per contestare il governo Meloni e la “Grande Opera” cui aderirà il PD locale.

Dopo i saluti e l’apertura dei lavori, il dibattito inizia col primo panel dal tema “Costruire la speranza Ponte sullo Stretto” con l’intervento di Marco Rettighieri, presidente del CdA della Webuild Italia, e di Marco Marchese, direttore degli investimenti per Sicilia e Calabria di RFI.

A seguire il panel “Proposta di valorizzazione dell’Area dello Stretto” con gli interventi del sindaco di Scido Giuseppe Zampogna, del sindaco della Metro City di Reggio Calabria Carmelo Versace e del vice sindaco di Messina Salvatore Mondello.

Il terzo e ultimo panel dal titolo “Il rilancio economico e geopolitico dell’Italia con la costruzione del Ponte” vedrà gli interventi, tra gli altri, della senatrice Tilde Minasi, della sottosegretaria di Stato per i rapporti col Parlamento on. Matilde Siracusano e, infine, del vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.