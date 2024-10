Ponte sullo Stretto, Mancuso: ‘Una delle grandi meraviglie del mondo’

“Il ministro Matteo Salvini e il Governo, approvando il decreto sul Ponte dello Stretto, dimostrano coerenza e determinazione nel dare seguito agli impegni annunciati con provvedimenti puntuali e concreti.

Avviare, dopo decenni di tentativi andati a vuoto, la realizzazione di un’opera cosi prestigiosa, innalzerà – afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso – la reputazione dell’Italia nello scenario internazionale. Consentendo alla Calabria e alla Sicilia, con l’attraversamento stabile dello Stretto, l’Alta Velocità ferroviaria e la modernizzazione delle altre infrastrutture, cosi come richiesto dal presidente Occhiuto, di valorizzare la loro posizione strategica nel Mediterraneo e di aprirsi al futuro.

Sarà – conclude Mancuso – un’opera ingegneristica che, una volta realizzata, oltre agli effetti positivi per lo sviluppo dell’intera area, potrà essere una delle grandi meraviglie del mondo con una capacità attrattiva smisurata”.