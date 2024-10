Ponte sullo Stretto, Musumeci a De Micheli: ‘Opera prioritaria’

Il Presidente della Regione Sicilia torna a parlare di Ponte sullo Stretto. Il Governatore Musumeci ha affrontato il tema con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rimarcandone l’importanza.

“Il collegamento stabile sullo Stretto di Messina è un’esigenza prioritaria per ridare un ruolo da protagonista alla Sicilia nella macro Regione del Mediterraneo”.

Musumeci ha affermato inoltre:

“L’ho ribadito durante un confronto con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Ho rivendicato alla nostra Regione la funzione di base logistica per intercettare le merci che attraversano il bacino del Mediterraneo, obiettivo che per essere raggiunto impone al governo centrale la realizzazione, in Sicilia, di infrastrutture strategiche portuali, aeroportuali, ferroviarie e viarie.

Dal canto suo, il ministro ha assicurato tempi brevi di interlocuzione ed ha invitato a guardare all’opera senza pregiudizio ideologico”.