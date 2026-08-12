City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ponte sullo Stretto, Musolino: ‘Stanno fingendo che sia tutto a posto’

"Non sono stati pagati agli espropriandi neanche le elemosine per i vincoli alle proprietà reiterati negli anni. Villa, Messina, Reggio, non sono colonie" così il segretario dem villese

12 Agosto 2026 - 14:51 | Comunicato Stampa

Ponte sullo Stretto di Messina ()

Stanno rialzando la testa sul Ponte, stanno fingendo che sia tutto a posto.

La questione è proprio questa: la finzione.

Il Ponte come leva retorica della politica

Non è un’infrastruttura, è la leva retorica della politica alla ricerca di una ricetta “semplice ed enorme” allo stesso tempo per i mali del Sud.

La prova? Basta ascoltare i fautori del Si “teologico”. Non conta il progetto fallace, il contratto nullo, il franco navigabile che affossa Gioia Tauro, il danno ambientale e alla salute di un cantiere che impatta su territori fortemente urbanizzati e interconnessi, conta solo l’effetto che fa la semplice evocazione della “Piramide”: lavoro, benessere, felicità, senza il minimo sforzo, deresponsabilizzando la Politica dall’onere storico di combattere le diseguaglianze e di promuovere lo sviluppo con scelte oculate e condivise.

Il “Ponte” è come dire: scienza, tecnica e le difficili scelte strategiche non servono a nulla, sono roba da “professoroni”, ricette inutili dell’Accademia, visioni di una Politica vecchia.

Le compensazioni e i diritti dei territori

Quello che serve allo scopo, per loro, è l’arroganza di Salvini, il “me ne frego” di Meloni, il “sacco aperto dei regali” (le chiamano compensazioni – acqua, fogne e strade – ed invece sono diritti a prescindere) della Stretto di Messina Spa, come fossimo davvero – sullo Stretto – indigeni da conquistare con le “perline colorate” dell’eterna promessa, mentre i milioni veri collaterali all’apertura dei cantieri sono già lontani, al sicuro (non sono stati pagati agli espropriandi neanche le elemosine per i vincoli alle proprietà reiterati negli anni!).

Leggi anche

Ci conviene questo scambio? Non sarebbe giusto, invece, pretendere i nostri diritti di Cittadinanza?

Villa, Messina, Reggio, non sono colonie.

Enzo Musolino
Segretario cittadino Circolo PD T. Giordano Villa San Giovanni

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Matteo SalviniPartito DemocraticoPonte sullo StrettoVilla San Giovanni Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?