Ponte sullo Stretto, Musolino: ‘Stanno fingendo che sia tutto a posto’

"Non sono stati pagati agli espropriandi neanche le elemosine per i vincoli alle proprietà reiterati negli anni. Villa, Messina, Reggio, non sono colonie" così il segretario dem villese

Stanno rialzando la testa sul Ponte, stanno fingendo che sia tutto a posto.

La questione è proprio questa: la finzione.

Il Ponte come leva retorica della politica

Non è un’infrastruttura, è la leva retorica della politica alla ricerca di una ricetta “semplice ed enorme” allo stesso tempo per i mali del Sud.

La prova? Basta ascoltare i fautori del Si “teologico”. Non conta il progetto fallace, il contratto nullo, il franco navigabile che affossa Gioia Tauro, il danno ambientale e alla salute di un cantiere che impatta su territori fortemente urbanizzati e interconnessi, conta solo l’effetto che fa la semplice evocazione della “Piramide”: lavoro, benessere, felicità, senza il minimo sforzo, deresponsabilizzando la Politica dall’onere storico di combattere le diseguaglianze e di promuovere lo sviluppo con scelte oculate e condivise.

Il “Ponte” è come dire: scienza, tecnica e le difficili scelte strategiche non servono a nulla, sono roba da “professoroni”, ricette inutili dell’Accademia, visioni di una Politica vecchia.

Le compensazioni e i diritti dei territori

Quello che serve allo scopo, per loro, è l’arroganza di Salvini, il “me ne frego” di Meloni, il “sacco aperto dei regali” (le chiamano compensazioni – acqua, fogne e strade – ed invece sono diritti a prescindere) della Stretto di Messina Spa, come fossimo davvero – sullo Stretto – indigeni da conquistare con le “perline colorate” dell’eterna promessa, mentre i milioni veri collaterali all’apertura dei cantieri sono già lontani, al sicuro (non sono stati pagati agli espropriandi neanche le elemosine per i vincoli alle proprietà reiterati negli anni!).

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Villa, Messina, Reggio, non sono colonie.