Ponte sullo Stretto, Salini (WeBuild): ‘Sarà realtà. Pronti per i lavori a marzo’

Lo ha detto Pietro Salini Amministratore delegato di Webuild parlando del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, a margine dell’inaugurazione delle nuove fermate della metropolitana M4 di Milano.

“Mentre la metro era un sogno per i milanesi – ha spiegato l’amministratore – penso che il ponte di Messina sia un sogno per gli italiani, che deve essere realizzato esattamente come abbiamo trasformato un sogno dei milanesi in realtà.

Dobbiamo riuscire a fare che queste grandi opere non siano solo sfide di terreno politico ma diventino invece vita per i cittadini, futuro per i ragazzi e capacità di attrarre talenti e far vedere al mondo che abbiamo tecnologia in grado di sfidare anche i limiti che ci sono oggi per costruire nel mondo”.