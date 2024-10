Ponte sullo Stretto, Cannizzaro indica la via: ‘E’ la chiave per risollevare la Calabria’

“Ponte sullo Stretto, Forza dell’Italia – chiave nel futuro del Mediterraneo”, il titolo della conferenza organizzata e promossa dal coordinamento provinciale di Forza Italia. Presenti a Villa San Giovanni i vertici del partito, ad iniziare dal vice premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, colui che da poche settimane ha raccolto il testimone da Silvio Berlusconi.

Leggi anche

Padrone di casa il deputato reggino Francesco Cannizzaro, il primo ad intervenire nel corso dell’evento, a seguire le parole del Governatore Roberto Occhiuto e di Tajani.

Cannizzaro ha parole dolci, complimenti (e anche qualche battuta..) nei confronti degli esponenti di partito presenti: gli On. Matilde Siracusano e Gianni Arruzzolo, la vice presidente della Regione Giusy Princi, l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo (“il più bravo della Calabria”, garantisce Cannizzaro), i consiglieri regionali e i tanti amministratori locali che riempiono la sala dell’Altafiumara Resort.

“Oggi la Calabria si sta differenziando e sta smontando la narrazione di una regione ingovernabile. Occhiuto sta dimostrando esattamente il contrario, assieme a tutta la squadra di governo regionale. Non devo fare nessuna sviolinata ad Occhiuto, è un leone che lavora 20 ore al giorno. Ieri ancora una volta ci ha fatto sentire orgogliosi di essere calabresi con la sua elezione a presidente delle regioni del Mediterraneo”, le parole di Cannizzaro.

Forza Italia è chiamata a costruirsi un nuovo futuro, comprensibile la sensazione di smarrimento dopo la scomparsa del suo fondatore. Cannizzaro però non ha dubbi. “Gli ultimi sondaggi danno il nostro partito in crescita, giornali nazionali indicano giustamente in Tajani il nostro leader che guiderà il futuro di Forza Italia. Con la sua autorevolezza sta gestendo nel migliore dei modi un ministero delicato e fondamentale come quello degli esteri”.

Il deputato reggino si emoziona ricordando Berlusconi (‘ha voluto tanto bene alla Calabria’, lungo l’applauso della sala a lui dedicato) e gonfia il petto nel ricordare i risultati ottenuti da Forza Italia in Calabra assicurando, ‘saremo anche in futuro la provincia con più tesseramenti’.

Il Ponte sullo Stretto è nel titolo e nella locandina dell’evento, scelta non casuale sottolinea Cannizzaro, soffermandosi sull’importanza di un’opera definita strategica per la crescita della Calabria.

‘Forza Italia ha e ha sempre avuto un ruolo importante all’interno del Governo nella realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il Ponte significa alta velocità e alta capacità, fattori chiave nel rilancio del nostro territorio. Calabria e Sicilia, con il Ponte e la crescita dei loro porti, diventerebbero centrali nello scenario del Mediterraneo e non solo. Ai pochi contrari e ai ‘No Ponte’ a priori non ho molto da dire. Provate a chiedergli le ragioni che stanno alla base della loro contrarietà, non saprebbero cosa rispondere”.

Cannizzaro infine si sofferma sul tema della legalità e la lotta alla criminalità organizzata, punzecchiando la segretaria del Pd Elly Schlein.

“C’è chi dice che il Ponte non si dovrebbe fare per il rischio di infiltrazioni mafiose, non hanno capito nulla. Forza Italia risponde come ha sempre fatto, ovvero con i fatti, mentre il Pd ed Elly Schlein sanno solo sbraitare. Nel nostro partito accogliamo ad esempio Rita Dalla Chiesa, Forza Italia è da sempre il primo partito per lotta alla criminalità organizzata”.