Ponte sullo Stretto, Fiorello provoca: ‘Lo attraverserò nudo’. E Salvini risponde…

Non ha mai nascosto il suo scetticismo sulla costruzione del Ponte, il nostro Fiorello nazionale. E quando il Ministro Salvini ne ha annunciato la sua realizzazione “entro il 2032”, lo showman siciliano ha ironicamente commentato così dai microfoni di Viva Rai2!:

“Matteo te lo giuro se davvero il ponte sarà pronto entro nove anni io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lo attraverserò nudo, da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti. Basta anche una tazzina… e camminerò ciondolando”

Il nostro Rosario non ci crede e non ci ha mai creduto molto al Ponte sullo Stretto, è vero, ma sa anche aggiungere delle critiche mirate, benché sarcastiche:

“Prima di fare il ponte, facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar”.

Il Decreto Ponte in questione arriva domani alla Camera dei deputati per la fiducia, e con l’annuncio del voto in aula non poteva certamente farsi attendere la risposta del Ministro Salvini:

“Magari nudo no, ma in costume sicuramente, preparati…”

Domani il primo passaggio in aula del provvedimento sul Ponte dello Stretto, ci aspettiamo che il botta e risposta non finisca così presto..