Decreto Ponte, si vota la fiducia alla Camera dei Deputati

Dopo le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Lo annuncia il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani

Dopo tanta attesa potrebbe essere arrivato un momento cruciale per il destino del Ponte sullo Stretto.

Il Governo Meloni ha infatti chiesto all’aula la fiducia sull’approvazione senza modifiche del Decreto Ponte per lo Stretto di Messina. Ad annunciarlo è il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Il provvedimento, dopo infinite polemiche e annunci, arriva quindi al vaglio della fiducia della Camera dei Deputati.

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia da parte dei deputati inizieranno domani alle 10.30. La prima chiamata al voto si terrà successivamente dalle ore 12, mentre entro le 15.00 di oggi il termine della presentazione degli ordini del giorno.

Mercoledì infine, il decreto dovrebbe tornare in aula per il via libera finale.