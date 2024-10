Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Un regalo ai nostri figli. Lavori entro 2 anni’

Lo ha detto Matteo Salvini, in occasione dell’assemblea di Alis (Associazione Logistica Intermodale Sostenibile), in corso a Roma.

“Il ponte farebbe risparmiare 140 mln di anitride carbonica grazie all’intermodalità con l’asse Palermo-Berlino. In manovra abbiamo riportato in vita la società Stretto di Messina. Il ponte significa posti di lavoro e sviluppo non solo per Sicilia e Calabria, ma per l’intero Paese. Sarà una opera “green” a campata unica e prioritaria per il governo. Tutte le Regioni sono d’accordo e vado a Bruxelles a chiedere un cofinanziamento. Vorrei che i primi scavi partissero tra due anni”.