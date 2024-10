Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Fare quello che non si è fatto in 50 anni, la mia sfida da Ministro’

Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Salvini, definendo l’opera un “simbolo del genio e dell’ ingegneria italiana”, intervenendo alla consegna della MSC Seaescape di Fincantieri.

“Dopo 50 anni di chiacchiere portare la prima pietra del ponte che unisce una volte per tutte Sicilia, Calabria, Italia e Europa è uno degli obiettivi che mi sono prefissato. La mia sfida da ministro delle infrastrutture è fare quello che non si è fatto per cinquant’anni quindi sabato sarò in vista al Mose di Venezia e presto sarò a Genova” dove sarà bloccato il passante”.