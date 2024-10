Ponte sullo Stretto, Musumeci: ‘Se ne parla da 100 anni, ora è un’esigenza’

Lo ha detto il ministro del Sud e del mare, Nello Musumeci, nel corso di un’intervista alla trasmissione “Il punto” dell’emittente televisiva siciliana Telecolor.

“Il ponte è una sfida anche storica, se ne parla da oltre 130-140 anni ma oggi è diventata una esigenza della quale non si può più obiettare. Pesino l’Ue è convinta e consapevole di questa necessità.

Per essere protagonista – ha aggiunto – un lembo di territorio nel Mediterraneo ha bisogno di essere competitivo per diventarlo ha bisogno di infrastrutture efficienti e strategiche. Oggi la Sicilia questo tipo di infrastrutture non le ha quasi del tutto. Negli ultimi 40-50 anni nessuno ha pensato alla ferrovia veloce, a completare l’anello autostradale o realizzare un porto hub”.