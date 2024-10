Ponte sullo Stretto, Sgarbi: ‘Se Salvini lo vuole si farà’

Vittorio Sgarbi, a Reggio Calabria per celebrare i magnifici Bronzi di Riace, è tornato a parlare anche di Ponte sullo Stretto.

La scorsa settimana, in tv, lo aveva definito un miraggio, ai microfoni di CityNow, oggi, ha detto:

“Mi auguro che il governo riesca a realizzare il sogno del ponte. Mi sono candidato per venire ad inaugurare il primo pilone che metteranno in opera. La mia posizione è atarattica, nel senso che sono certo che se Salvini lo vuole si farà. Non voglio entrare nel campo di un altro Ministro, il quale mi ha già minacciato dicendo che se io dovessi ancora parlare del Ponte, allora lui parlerà di cultura. Quindi, non volendo costringere Salvini a contestarmi sui piani di mia competenza, io ritengo che il ponte sia un’idea meravigliosa”.