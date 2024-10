Ponte sullo Stretto, Schifani: ‘Stavolta si fa. I soldi ci sono’

“Il progetto c’è. E siamo tutti d’accordo”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il governatore della Sicilia Renato Schifani. “Ho parlato anche con il presidente della Calabria, il mio amico Roberto Occhiuto”, aggiunge Schifani.

Per Berlusconi “è sempre stato il punto strategico per avvicinare la Sicilia al resto d’Italia”. I soldi ci sono, sarà una “operazione coperta. In grande sintesi, l’esecutore dell’opera finanzia con capitali propri e recupera con le quote dei pedaggi. Progetto di finanza validato dalla Bocconi”.

Se fosse stato per noi e per i nostri governi, già da anni si attraverserebbe lo stretto comodamente in auto o in treno”, queste le parole di Berlusconi qualche settimana fa, intervenuto da remoto nel corso di una iniziativa elettorale, a Palermo, a sostegno di Renato Schifani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia.

Il leader di Forza Italia, sempre sul tema del Ponte, ha citato anche il Governatore della Calabria Occhiuto. “Adesso non ci faremo più fermare. Vedrete che la sinergia fra il presidente Schifani, il nostro bravissimo presidente della Calabria Roberto Occhiuto e il nostro governo nazionale ci consentirà di procedere speditamente”.