Berlusconi e 'l'ossessione' Ponte sullo Stretto: 'Adesso non ci faremo fermare'

Berlusconi e il Ponte sullo Stretto, il leader di Forza Italia torna oramai con cadenza quotidiana su quella che considera una infrastruttura strategica per il Sud.

"Io personalmente considero questo ritardo una vera e propria vergogna nazionale. Considero il fatto che, a 160 anni dall’Unità d’Italia, si debba ancora parlare di una questione meridionale il peggiore fallimento delle classi dirigenti del nostro Paese. Per questo faremo ogni sforzo per colmare questo divario, a partire dell’opera-simbolo del riscatto del Mezzogiorno e della capacità dell’Italia di realizzare grandi progetti.

Parlo naturalmente del Ponte sullo Stretto di Messina. Se fosse stato per noi e per i nostri governi, già da anni si attraverserebbe lo stretto comodamente in auto o in treno", queste le parole di Berlusconi, intervenuto da remoto nel corso di una iniziativa elettorale, a Palermo, a sostegno di Renato Schifani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia.

Il leader di Forza Italia, sempre sul tema del Ponte, ha citato anche il Governatore della Calabria Occhiuto. "Ma adesso non ci faremo più fermare. Vedrete che la sinergia fra il presidente Schifani, il nostro bravissimo presidente della Calabria Roberto Occhiuto e il nostro governo nazionale ci consentirà di procedere speditamente".