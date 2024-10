Saccomanno (Lega): “Schlein vive su Marte. Ce ne fossero cento come Salvini ed Occhiuto”

Afferma la segretaria del PD Schlein sul ponte: “Un progetto dannoso, sbagliato, anacronistico, che non risponde alle vere esigenze di chi vive in questo bellissimo territorio. Un progetto voluto egoisticamente solo dal ministro Salvini” … “.

“Questo territorio ha già pagato un prezzo altissimo per le tante scelte sbagliate, e io sono venuta qui per confermare come tutto il Partito Democratico sia schierato senza se e senza ma contro questa idea di ponte, che presenta costi esosi e che drena risorse già stanziate per opere molto più urgenti, sia sul versante calabrese che su quello siciliano dello Stretto. Calabresi e siciliani non sono cittadini di serie b, a questo territorio servono strade, ospedali e lavoro, non un inutile ponte”.

La risposta di Saccomanno a Schlein

“Dichiarazioni -scrive in una nota Giacomo Saccomanno- senza senso. Basta chiedere alla Schlein di indicare cosa ha fatto la sinistra in oltre 10 anni di governo per il sud? NULLA! Solo chiacchiere. Oggi mancano, secondo Lei, strade, ospedali, lavoro … e, questa è, sicuramente, una eredità lasciata dal PD. Invece di, solamente e malamente, criticare chi sta cercando di dare, seriamente, al sud opere e risorse dovrebbe guardarsi indietro e fare il mea culpa!

Se mancano strade, ospedali e lavoro questo è, indubbiamente, un pesante demerito della sinistra. Il sud e la Calabria, grazie a Matteo Salvini e Roberto Occhiuto, sta, sensatamente, voltando pagina e, finalmente, ha la possibilità di riprendersi quello che la sinistra ha tolto in moltissimi anni di cattiva gestione sia dell’Italia che della nostra regione”.