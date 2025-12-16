Manovra, 780 milioni di risorse per il ponte sullo Stretto spostate sul 2033
Inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate
16 Dicembre 2025 - 13:58 | Comunicato Stampa
L’emendamento del governo alla manovra interviene anche sugli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, allocando 780 milioni nel 2033.
La modifica, attraverso una modifica tabellare allo stato di previsione del MIT, “rifinanzia, alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024, gli stanziamenti relativi al Ponte sullo stretto di Messina – si spiega nella Relazione tecnica – prevedendo un incremento delle risorse nell’anno 2033 tale da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate”.
Fonte: Ansa Calabria