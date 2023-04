Ponte sullo Stretto, Borri a Ziparo: 'Falsificatore di informazioni. Studi l'abc dei Ponti sospesi'

Ha fatto discutere l’intervista dell’ingegnere ed urbanista Alberto Ziparo, docente all’università di Firenze e coordinatore degli studi sugli impatti dell’infrastruttura, che ai nostri microfoni, ha spiegato i motivi per cui non potrebbe, a suo avviso, essere costruito il Ponte sullo Stretto.

In occasione dell’incontro organizzato a Villa San Giovanni dai ‘No Ponte‘, il prof. Ziparo sosteneva come “non vi siano materiali ancora che danno prestazioni tecnologiche che servono sullo Stretto, né con la campata unica, né con i pilastri nello Stretto”.

Di parere opposto il prof. Ing. Claudio Borri (già membro del Comitato Scientifico della SdM spa), docente ordinario di Scienza delle Costruzioni al Dip.to di Ingegneria Civile e Ambientale all’Università di Firenze.

Attraverso una nota inviata alla nostra redazione, il prof. Borri contesta le parole del prof. Ziparo:

“Eccoci di nuovo. Ancora un esempio eclatante di disinformazione, di ignoranza dei fatti e dei documenti anche pubblici, di falsità condite di ironia, ma di immediata risonanza mediatica”.

Per il prof. Ziparo il Ponte sullo Stretto è un’enorme balla. “Affidiamo il progetto allo Spirito Santo” ha dichiarato ai nostri microfoni durante l’assemblea pubblica al ‘Nuvola Rossa’ di Villa San Giovanni.

“E’ vero che l’ignoranza è spesso giustificata dalla difficoltà di accesso all’informazione, alla cultura, alla documentazione scientifica, ma in questo caso va registrato, ancora con sgomento, quanto la contrarietà all’opera in questione sia puramente ideologizzata, pregiudiziale e totalmente infondata- commenta il prof. Borri – Il prof. Ziparo non è decisamente noto quale esperto di grandi strutture né di opere infrastrutturali e pare essersi interessato dell’opera di attraversamento dello Stretto soltanto fino al 2002, peraltro soltanto dal punto di vista ambientale. Pertanto, gli sono evidentemente sfuggiti (o ha volutamente cancellato dalla sua memoria) tutti gli importanti sviluppi ca. la progettazione dell’opera a partire dal bando internazionale del 2004 (su progetto preliminare del 2003), la successiva assegnazione della progettazione e costruzione al consorzio EUROLINK del 2005 ed infine il progetto definitivo del 2010/’11″.

Il prof. Borri critica duramente le parole del prof. Ziparo, contrario all’opera.

“Ma la falsità si impenna subito raggiungendo l’ossimoro dell’assurdo: esordisce il Nostro (prof. Ziparo) affermando che “dal 2011 non è cambiato nulla…il Ponte fu bocciato dai suoi stessi progettisti…” Come contrastare questa iperbole del non-sense? Chi sono questi “progettisti” che addirittura avrebbero “bocciato” il proprio lavoro? Perché Ziparo non fornisce nomi, cognomi e funzioni di tali improvvidi professionisti, auto-lesionisti e masochisti? Voglia invece cotanto falsificatore di informazioni prendersi la briga di consultare il repository del progetto del 2011: dove (se il Nostro vorrà) potrà reperire tutti gli 8451 documenti. Il Prog. Definitivo dell’opera di attraversamento ne occupa ben 1347, fra elaborati e relazioni, dei quali: 521 elaborati per la cantierizzazione, 687 documenti relativi ai problemi di impatto ambientale, 49 rapporti sul monitoraggio ambientale. Inoltre, il Nostro potrà ottenere piena soddisfazione ca. la documentazione di approvazione del progetto definitivo del 23 maggio 2011 (che lo stesso scrivente oppure un qualsiasi altro dei membri del Comitato scientifico della SdM spa, 2009-11, potrà fornirgli).

E ancora.