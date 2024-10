Ponte sullo Stretto, le immagini del ‘prima e dopo’ nel video realizzato con la computer grafica

Come cambierà lo scenario in riva allo Stretto? Il video dei luoghi dove verrà realizzata l'opera, tra ponte e alcune opere accessorie

Ponte sullo Stretto. La costruzione di quest’opera mastodontica rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più discussi e ambiziosi in Italia, con un impatto previsto significativo sul tessuto economico, sociale e ambientale delle regioni di Sicilia e Calabria. Ma come cambierà lo scenario in riva allo Stretto?

Sulla pagina Facebook “Ponte sullo Stretto di Messina” è stato pubblicato un video realizzato con le immagini di rendering che rappresenterebbe le coste siciliane e calabresi prima e dopo la costruzione del ponte:

“In questo video vi mostriamo il “prima e dopo” dei luoghi dove verrà realizzata l’opera, tra ponte e alcune opere accessorie”.

Scorrono le immagini e scompaiono costruzioni e abitazioni per dar spazio agli enormi piloni. Aree verdi prendono il posto di case e strade, sulla costa prende vita un nuovo lungomare con persone a passeggio sotto la campata, mentre le zone interne sono sovrastate dai cavi di sospensione dell’opera.