Ponte sullo Stretto, a Villa incontro con politici ed esperti

L’annuncio arriva dal senatore Marco Siclari.

‘Occorre da subito discutere attorno ad un tavolo con tutti gli attori istituzionali per capire quali debbano essere le opere strategiche per il rilancio del Sud. Sicuramente oltre all'alta velocità ferroviaria per cui si è impegnato il Presidente del Consiglio, il Ponte sullo Stretto, da sempre voluto da Forza Italia, è l'unica opera in grado di far uscire dall'isolamento la Sicilia e che consente di completare il percorso dell'alta velocità e dell'alta capacità ferroviaria indispensabile per il rilancio del turismo, dei porti e per rendere i prodotti del meridione soprattutto quelli agroalimentari competitivi sui mercati internazionali. Di poche ore fa l’apertura di Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle infrastrutture rispetto all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina’.