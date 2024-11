Scopri il Coco Phone: Il Tocco Retrò per le Tue Chiamate

Se siete dei nostalgici dei vecchi telefoni a cornetta, il Coco Phone è l’accessorio che fa per voi. Aggiungete un tocco retrò alle vostre chiamate trasformando il vostro dispositivo mobile in un telefono di casa o da ufficio in old style.

Realizzato in plastica soft touch piacevole al tocco, il Coco Phone è disponibile in diverse colorazioni. Semplice ed elegante, permette di rispondere alle chiamate e regolare il volume direttamente dalla cornetta.

Funzionalità e Compatibilità

Oltre a gestire le principali funzioni di chiamata, l’uso del Coco Phone riduce di oltre il 90% le radiazioni elettromagnetiche rispetto all’uso del telefono in modalità classica. Compatibile anche con i tablet, questo accessorio è perfetto per utilizzare applicazioni come Skype, trasformando il vostro device nell’apparecchio ideale per chiamate e videochiamate.

Potete trovare il Coco Phone presso il Multikulti Shop, situato in Via Emilio Cuzzocrea 10 a Reggio Calabria. Non perdete l’opportunità di dare un tocco vintage alle vostre comunicazioni quotidiane.