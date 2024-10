Pordenone-Reggina: la probabile formazione amaranto, con qualche novità

Serie B nuovamente in campo per il turno infrasettimanale. La Reggina, dopo aver superato brillantemente la Spal, cerca il primo successo esterno della stagione in casa di un Pordenone ancora fermo a quota zero in classifica. Mister Aglietti ha lavorato soprattutto sulla testa dei propri calciatori, cercando di trasmettere in modo particolare un principio: guai a sottovalutare la compagine neroverde. Ci saranno delle piccole modifiche in formazione visti gli impegni ravvicinati.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Micai, Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bellomo, Crisetig, Bianchi, Liotti (Laribi); Rivas, Galabinov. All. Aglietti.