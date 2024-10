Pordenone-Reggina: dove vedere la partita

Il match Pordenone-Reggina in programma oggi alle ore 14.00 sarà trasmesso in diretta su DAZN. La gara per gli abbonati al canale, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

