“Porta al Nord il meglio del Sud”, lo slogan di Trenitalia fa il pieno di polemiche

“Siamo dispiaciuti che un messaggio pubblicitario giocoso, con l’unico obiettivo di informare della possibilità di portare gratuitamente i bagagli, abbia potuto urtare la suscettibilità di qualcuno”.

Sono queste le parole di Ferrovie dello Stato all’indomani di una polemica che poteva essere evitata. A scalfire la dignità dei meridionali è stato infatti lo slogan “Porta al Nord il meglio del Sud”. Uno slogan che è stato sicuramente frainteso dai più.

Busitalia, la linea che permette a giovani, adulti e famiglie di spostarsi in lungo e in largo per lo Stivale aveva infatti solamente l’intenzione di informare gli utenti sulla promozione che permette di portare con sé due bagagli gratis in stiva e uno a bordo.

L’immagine di una ragazza sorridente con uno zaino in spalla ha fatto scattare una vera e propria rivolta del Sud, tanto che Ferrovie dello Stato ha annunciato al Corriere della Sera la sostituzione dei cartelloni incriminati. La protagonista questa volta sarà un’anziana donna che offrirà dolci da lei preparati ai viaggiatori. chiaramente con un nuovo slogan.

“A noi invece piacerebbe che il meglio del Sud restasse al Sud” è questa la frase che spopola sul web, principalmente su facebook, dove è nata la protesta. In tanti infatti hanno intravisto nella giovane con lo zaino in spalla, una sorta di invito alla “fuga dei nostri cervelli” e delle nostre migliori risorse, i giovani appunto.

I commenti allo slogan sono veramente innumerevoli e fra questi si legge anche: “Ci tocca partire, con o senza bagaglio aggiunto, ieri con la valigia di cartone, oggi con il bus con il wi-fi o con l’Alta Velocità”.

Quello dei giovani meridionali “costretti” ad emigrare al nord è certamente un dato inconfutabile, allo stesso tempo però non si può affermare con certezza che una compagnia come Busitalia abbia la volontà di incoraggiare questo fenomeno. Lo slogan potrebbe essere infatti visto anche sotto diverse spoglie.

Si potrebbe per esempio affermare che “Porta al Nord il meglio del Sud” sia un modo ‘velato’ per incrementare al nord la conoscenza dei nostri prodotti tipici. Quanti studenti e lavoratori partono con valigie cariche delle nostre prelibatezze? Ecco la compagnia adesso vi fornisce una ragione in più per fare scorte per l’inverno!