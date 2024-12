Reggio, successo per l’Incoming Tour. Calabrese: ‘Un weekend di arte, cultura e natura’

Un viaggio alla scoperta di sapori autentici e di meraviglie storiche e archeologiche, capaci di conquistare ogni visitatore. Quattro giornate intensissime, da giovedì a domenica, per l’incoming tour promosso dalla Regione Calabria e da Calabria Straordinaria, dal titolo “La Porta del Mediterraneo”.

“La Porta del Mediterraneo è stata l’occasione – ha affermato l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese – per favorire la connessione tra la filiera turistica locale e i tour operator internazionali, giunti a Reggio Calabria per seguire l’evento che si è sviluppato in lungo weekend di arte, cultura e natura alla scoperta della Città dello Stretto e della sua provincia, in un territorio ricco di tesori naturali e gastronomici. Consapevolezza, potenzialità, scoperta, cultura: queste le parole chiave emerse durante il tour, parole da tenere in forte considerazione perché vogliamo fare innamorare il mondo della nostra regione. Perciò, la tappa di Reggio Calabria non sarà l’unica, l’incoming tour, che nei progetti precedenti ha interessato anche altre tappe, come la Sila e il Pollino, sarà riproposto per gli altri territori della Calabria: bellissima terra da scoprire e riscoprire, ricca di tesori e umanità”.