Reggio, 25° anniversario dei Portatori della Vara: il programma degli eventi

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Convegni Monsignor Ferro dell’Arcidiocesi in via Tommaso Campanella 63 a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste in occasione del XXV anniversario dalla fondazione dell’Associazione dei Portatori della Vara di Reggio Calabria (24 febbraio 2000).

Le iniziative, fortemente volute dall’Associazione dei Portatori, non nascono per celebrare semplicemente l’anniversario, ma per rendere omaggio alla Madonna della Consolazione, Patrona della città.

Presentazione del Programma: I Protagonisti

A presentare il ricco programma di eventi che si svolgeranno dal 25 febbraio al 20 marzo 2025 sono stati:

Gaetano Surace , presidente dell’Associazione dei Portatori della Vara

, presidente dell’Associazione dei Portatori della Vara Luciano Maria Schepis , direttore culturale dell’Associazione

, direttore culturale dell’Associazione Padre Pietro Ammendola , guardiano del convento dei Cappuccini dell’Eremo

, guardiano del convento dei Cappuccini dell’Eremo Don Pasqualino Catanese, vicario generale della diocesi di Reggio Calabria-Bova

Ospite d’onore e sorpresa emozionante per il presidente Surace, la presenza di Monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano e presidente onorario dei Portatori della Vara.

Presenti anche:

Anna Briante , assessore all’istruzione del Comune di Reggio Calabria

, assessore all’istruzione del Comune di Reggio Calabria Lucia Zavettieri , dirigente scolastica del Liceo Artistico Preti-Frangipane

, dirigente scolastica del Liceo Artistico Preti-Frangipane Antonio Barbera, vicepreside del Liceo Artistico

Gli studenti del Liceo Artistico Preti-Frangipane hanno donato alcune tavole dedicate alla storia della Madonna della Consolazione, sottolineando il legame tra arte, tradizione e fede.

Un’Associazione Storica e il Legame con la Città

Ad aprire l’incontro, don Pasqualino Catanese, che ha espresso gratitudine verso l’Associazione e i suoi membri:

“Una realtà significativa non solo per la nostra Chiesa, ma per tutta la città. Questo programma ci aiuterà a fare memoria e rilanciare un impegno comune come comunità ecclesiale e cittadina.”

Don Catanese ha ricordato inoltre il valore della Sacra Effige custodita nella Basilica dell’Eremo e ha rivolto un pensiero speciale a Fra Gesualdo Malacrinò, auspicandone il riconoscimento ufficiale della beatificazione.

Il presidente Gaetano Surace, prima di illustrare il programma, ha ripercorso la storia dell’Associazione dei Portatori della Vara, ricordando che:

“I portatori esistono già dalla metà del ‘500. I primi furono i frati cappuccini, seguiti dai marinai per voto. L’Associazione, attraverso i suoi soci, custodisce e promuove questa tradizione plurisecolare.”

Ha poi sottolineato il valore identitario della processione della Sacra Effige, unico giorno in cui tutta la città si unisce, e l’onore di sorreggere l’immagine miracolosa della Madonna della Consolazione.

Programma delle Celebrazioni per il XXV Anniversario

25 febbraio – Museo Archeologico di Reggio Calabria

“Convegno di studi”: approfondimenti su temi iconografici, religiosi e antropologici legati alla tradizione dei portatori e delle processioni nella Calabria bizantina.

2 marzo – Basilica Santuario Santa Maria della Consolazione

Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Monsignor Fortunato Morrone.

10 marzo – Basilica Santa Maria Madre della Consolazione

Edizione speciale de “Il salotto dell’editore in Basilica”, con ospiti d’eccezione e riflessioni sull’importanza dei Portatori della Vara. Evento a cura del Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.

17 marzo – Seminario Arcivescovile

Presentazione del libro “Nostra Donna del Consuolo. La Madonna dei Reggini. Pensieri, parole, opere e miracoli”.

20 marzo – Seminario Arcivescovile

Spettacolo teatrale “Il Cantastorie”, rappresentazione in vernacolo sull’assalto dei turchi al Santuario della Madonna della Consolazione.

Leggi anche

Una Mostra Annunciata, ma Non Realizzata

Prima di chiudere l’incontro, il presidente Gaetano Surace ha espresso rammarico per la mancata realizzazione di uno degli eventi più importanti del programma:

La mostra “Nostra Donna del Consuolo – La Madonna di Reggio – Culto, cultura e pietà popolare” , prevista al Castello Aragonese dal 28 dicembre 2024 al 26 febbraio 2025 , non è stata organizzata nonostante la delibera di giunta comunale di giugno 2024 .

, prevista al dal , non è stata organizzata . Surace ha denunciato la scarsa attenzione del settore amministrativo del Comune verso la Patrona della città , evidenziando come nel dossier di candidatura di Reggio Calabria a Capitale Italiana della Cultura 2027 non vi sia alcun riferimento alla Madonna della Consolazione né ai Frati Cappuccini , pur essendo elementi cardine della storia della città.

verso , evidenziando come nel non vi sia alcun riferimento alla , pur essendo elementi cardine della storia della città. Tuttavia, ha assicurato che la mostra verrà comunque realizzata entro il 2025, in un luogo consono a ospitare la storia della Patrona.

Monsignor Salvatore Nunnari ha ricordato il profondo legame tra Reggio Calabria e la Madonna della Consolazione, ribadendo che:

“La storia di Reggio è la storia di Maria. Lei ha sempre consolato questa città nei momenti più difficili.”

L’assessore Anna Briante, riprendendo le parole di Monsignor Nunnari, ha sottolineato il valore della memoria storica e l’importanza di far conoscere ai bambini la tradizione della Madonna della Consolazione.

Padre Pietro Ammendola ha ricordato il ruolo centrale dei Frati Cappuccini, custodi della Sacra Effige e primi portatori della Vara, ribadendo che: