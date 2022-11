Nuovo porto di Reggio, Cannizzaro orgoglioso: 'Solo così la città potrà rinascere'

Il Coffee Break indetto dall'onorevole Francesco Cannizzaro presso la segreteria provinciale di Forza Italia è stata l'occasione per illustrare i progetti ed i passi che si stanno compiendo per il rilancio del porto di Reggio Calabria. Presente alla conferenza stampa anche il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega.

'Reggio avrà un porto bello, accogliente e turistico', ha assicurato Mega, illustrando nel dettaglio gli interventi in programma e gli step che si seguiranno nel percorso di riqualificazione di tutta l'area.

Orgoglioso e soddisfatto il deputato reggino Francesco Cannizzaro, che con la propria attività in Parlamento è riuscito a intercettare un finanziamento per il porto e l'aeroporto di Reggio Calabria, infrastrutture fondamentali e che il responsabile per il Sud di Forza Italia immagina strettamente connesse tra di loro, per favorire il rilancio della città.

"C'è stato un confronto costruttivo che è servito anche per raccogliere idee. Il comitato pro Porto di Reggio Calabria ha fatto alcune valutazioni e suggerimenti, per questo motivo ho promosso un incontro che è stato costruttivo e chiarificatore su più temi. Io sono particolarmente orgoglioso, all'interno del rilancio del porto di Reggio c'è anche un pezzo della mia attività parlamentare, grazie all'emendamento a mia firma da 15 milioni di euro", evidenzia Cannizzaro.

Il deputato reggino ha sottolineato dell'importanza della sinergia tra enti istituzionali.