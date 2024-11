Porto di Saline Joniche: la Provincia ente attuatore del finanziamento regionale

La Regione Calabria, con decreto del dicembre 2013, pubblicato il quattro febbraio scorso, ha riconosciuto l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria soggetto attuatore dell’intervento “miglioramento e fruibilità porto di Saline Joniche”, concedendo un contributo economico pari a 700mila euro.Si tratta, in particolare, della somma precedentemente concessa, nell’ottobre 2012, al comune di Montebello Jonico e che, per l’impossibilità di procedere manifestata dallo stesso Comune nell’agosto 2013, adesso viene assegnata alla Provincia che dovrà, entro sei mesi, contrarre il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, redigere, approvare e trasmettere alla Regione il progetto esecutivo dell’opera.“Durante gli incontri con la triade commissariale di Montebello – dichiara Giovanni Verduci vicepresidente della Provincia con delega alla Difesa del suolo e salvaguardia delle coste – avevamo intuito per tempo delle difficoltà in capo al Comune a farsi carico di questo intervento. Come già fatto con altre Amministrazioni comunali, di concerto con il Presidente Giuseppe Raffa, abbiamo manifestato subito la disponibilità a seguire direttamente le procedure, curare la progettazione e quindi intervenire. L’assessorato ai Lavori pubblici della Regione, con il quale stiamo collaborando sinergicamente raggiungendo importanti risultati in tema di salvaguardia del litorale reggino, ha colto l’importanza di questa nostra iniziativa riconoscendo la Provincia ente attuatore. Nei prossimi giorni – conclude il vicepresidente – faremo il punto su quanto era stato già previsto dal Comune, valuteremo lo stato dei luoghi che adesso è già mutato rispetto alla precedente progettazione, quindi concorderemo con la Regione Calabria e il Comune un incontro per pianificare tutte le fasi del procedimento e giungere così alla realizzazione dell’intervento”.