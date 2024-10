Gioia Tauro, MCT rinnova il porto con nuove gru e investimenti

Con l’arrivo delle ultime due, entrate oggi in porto, si conclude l’approvvigionamento di 13 nuove gru di banchina di MCT, stabilito in occasione dell’acquisizione del terminal container MedCenter Container Terminal da parte di Terminal Investment Limited (TIL), società controllata da MSC di Gianluigi Aponte.

L’arrivo delle gru a Gioia Tauro

Le prime gru sono arrivate a Gioia Tauro nel novembre 2019, seguite da altre a febbraio scorso e, successivamente, da ulteriori quattro a inizio ottobre. Oggi si completa il parco macchine con un totale di 25 gru di banchina, oltre a 3 gru mobili (Mhc).

Investimenti e crescita dello scalo di Gioia Tauro

La volontà di MCT di continuare a far crescere lo scalo gioiese è confermata dal piano di sviluppo aziendale, che ha portato il terminalista a effettuare importanti investimenti nel rinnovo degli impianti portuali e nell’assunzione di nuovo personale, con una significativa crescita dei volumi di traffico.

Nuove aree in concessione per il porto di Gioia Tauro

Tra le altre iniziative, si annovera la recente sottoscrizione dell’accordo con l’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), per ottenere la disponibilità di ulteriori aree in concessione, alcune delle quali in prossimità del terminal MCT.