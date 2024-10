Porto di Reggio, brutta notizia. Il Ministero dà l’ok per l’approdo dei Tir

Doccia fredda. L’ipotesi di vedere il Porto di Reggio Calabria invaso dai mezzi pesanti è vicino all’essere realizzato. E’ arrivato infatti il parere favorevole della struttura tecnica del ministero dell’Ambiente: “La soluzione progettuale proposta risponde agli scopi prefissati e che le misure inserite nello studio di impatto ambientale forniscono prove del disagio derivante dal traffico incrementale generato dalla nuova linea di navigazione”.

Con questa motivazione (riportata da Gazzetta del Sud) il Ministero ha dato l’ok al progetto presentato dalle ditte “Caronte&Tourist” e “Diano” che prevede il trasporto dalla banchina a Nord del porto (area di Pentimele) fino a Tremestieri dei mezzi pesanti.

L’amministrazione comunale aveva già dato due pareri tecnici negativi, trasmettendo tutte le motivazioni sia dal punto di vista ambientale che di fattibilità dell’opera. Lo scorso maggio, Falcomatà e i vice sindaci Neri e Mauro avevano deciso di scendere personalmente in campo, presenziando a Roma, ribadendo ai tecnici del Ministero le motivazioni del no e proponendo un’alternativa.

Falcomatà aveva proposto di costruire si un nuovo molo di attracco, ma non al porto di Reggio Calabria, bensì a Bolano, località tra Catona e Villa San Giovanni. “ Non è possibile anteporre gli interessi di pochi privati ai programmi di sviluppo collettivo di un intero territorio. Non lo consentiremo“, aveva dichiarato il primo cittadino.

Adesso è arrivato l’ok del Ministero, per Reggio si tratta certamente di una notizia negativa.

Si attende la risposta dell’amministrazione comunale, che promette battaglia e assicura di non voler perdere questa partita. Al momento da Palazzo San Giorgio fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte del Ministero.

LEGGI ANCHE – Mezzi pesanti al porto di Reggio Calabria? Falcomatà a Roma per dire no