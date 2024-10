Il post di Garufo, mister promozioni: ‘Il poker è servito’

Straordinario protagonista con la maglia della Reggina, la storia di Desiderio Garufo è tutta da raccontare. In attesa di essere tesserato con la società amaranto, il calciatore era stato definito tra quelli in prova la scorsa estate. Lo stesso Desiderio successivamente rivelerà che era semplicemente una strategia d’attesa, (cessione di Kirwan) visto che lo aveva fortemente voluto mister Toscano. Con il quale aveva già vinto il campionato a Novara, per poi vincere sempre dalla serie C alla B con Parma e Trapani.

In maglia amaranto ha giocato una grande stagione ed ha messo a segno il suo personale poker, così come il calciatore ha voluto ribadire attraverso un post sul suo profilo social.