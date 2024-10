Poste Italiane crea una cartolina dedicata a Reggio Calabria

di Eva Curatola –Poste italiane su richiesta di enti pubblici o privati può eseguire un servizio filatelico temporaneo con annullo speciale. Ed è proprio questo che sta accadendo in questi giorni a Reggio Calabria.

L’ente postale italiano, da sempre molto attento agli importanti avvenimenti in programma sul territorio, ha deciso infatti di creare un annullo filatelico speciale in onore del Raduno d’Area Mediterranea Moto Guzzi World Club.

L’evento, di portata internazionale, che colorerà Reggio Calabria dall’1 al 4 Giugno è infatti accompagnato da un timbro di forma ovale dove è possibile notare sullo sfondo l’Aquila di Mandello che da sempre contraddistingue il marchio Moto Guzzi.

Generalmente questi annulli speciali riproducono graficamente un richiamo alla manifestazione per la quale sono stati richiesti, accompagnato dal Codice di avviamento postale di interesse, il simbolo distintivo delle Poste Italiane e la sigla automobilistica della provincia dove il servizio è effettuato.

Queste le caratteristiche presenti nell’annullo creato appositamente per l’evento, che è stato presentato al pubblico durante la conferenza stampa tenutasi mercoledì 31 Maggio nella sala dei lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del comune di Reggio Calabria.

“L’annullo rappresenta la Statua di Atena che troviamo sul nostro lungomare all’Arena dello Stretto, un legame quasi simbolico tra la costa calabrese e quella siciliana” queste le parole dell’addetto stampa di Poste Italiane, che alla conferenza di ieri ha illustrato la bellezza della cartolina dedicata alla nostra città.

“Un vero e proprio gioiello non solo per appassionati e collezionisti, ma anche e soprattutto per chi nel tempo vorrà ricordare questo evento, per chi ama questa terra e per gli ospiti che verranno in questi giorni a scoprirla insieme ai nostri amici motociclisti reggini.”

Insieme all’annullo filatelico sono stati presentati anche il francobollo, dove a far da protagonisti sono i Bronzi di Riace, altro simbolo della nostra terra e la cartolina che li accompagna. Sarà possibile far timbrare quest’ultima sabato 3 Giugno, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso la Posta Centrale di Reggio Calabria.