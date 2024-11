Postreet, l’app di un ingegnere cosentino che ti fa vincere i biglietti del concerto di Brunori Sas

-di Laura Maria Tavella. Nasce Postreet, l’app dell’ingegnere cosentino Francesco La Regina, che consente di lasciare un messaggio vocale in un luogo fisico preciso, che potrà essere ascoltato solo lì.Un vero post-it sonoro, da qui il nome Postreet che, grazie alla modalità lascia un messaggio permette di registrare e postare un messaggio audio in un determinato luogo (un monumento, una piazza o un luogo qualunque). Il messaggio potrà essere ascoltato da altri utenti della piattaforma, che si ritroveranno a passare in quel luogo, grazie alla modalità Ascolta, che tramite la localizzazione gps riconosce la posizione, rendendo disponibili solo i messaggi relativi a quel luogo.Insomma Postreet non è altro che un’app per condividere sentimenti e pensieri con le persone che ci circondano.Per lanciare l’applicazione, i fondatori di Postreet ha organizzato insieme a Brunori Sas una vera e propria caccia al tesoro nell’area urbana di Cosenza e Rende: il cantautore ha lasciato dieci messaggi vocali in giro per la città utilizzando l’applicazione, lasciando i post vocali in luoghi della città a lui cari sparsi tra il capoluogo e l’Unical. I primi 10 utenti che troveranno questi messaggi tramite l’opzione Ascolta di Postreet , vinceranno un biglietto per il concerto del cantautore calabrese previsto il 27 marzo all’auditorium dell’UniCal.La prima caccia al tesoro musicale della storia inizierà con una festa al Piccolo Teatro Ptu Unical il 3 marzo alle ore 11:00.Per ulteriori informazioni e per poter scaricare in anteprima l’applicazione in formato beta è possibile registrarsi sul sito www.postreet.io.