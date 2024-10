Potenza, Caiata: ‘La vittoria contro la Reggina una libidine mondiale’

Qualche strascico della partita giocata domenica al Viviani era rimasto e lo si è visto in diverse circostanze della seconda sfida tra Reggina e Potenza, quella giocata al Granillo per il secondo turno di Coppa Italia. In campionato sono stati gli amaranto a spuntarla, mercoledi sera si è imposta la squadra di Raffaele. Dopo le polemiche, assente il presidente dei potentini Caiata fuori sede e dall’altra parte del mondo ha voluto lasciare il suo pensiero in un video postato sul suo profilo facebook e riportato dai colleghi di tuttopotenza.com:

“Libidine totale, dall’altra lato del mondo, libidine totale. Questa è una bellissima libidine, una soddisfazione per Potenza e per quei 34 che sono andati a vedersela suglia spalti. Una libidine mondiale, possiamo anche perdere ma lottiamo tutte le partite. Un applauso a tutti i ragazzi e sempre forza Potenza“.

