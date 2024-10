Reggina-Potenza, Toscano: ‘Non rimprovero l’impegno ai ragazzi. Ci è mancato qualcosa negli ultimi 16 metri…’

E’ intervenuto in sala stampa, al termine di Reggina-Potenza, il tecnico amaranto Mimmo Toscano.

“Son convinto che anche chi ha giocato oggi possa dare un contributo importante. Potevamo fare meglio negli ultimi 16 metri nel primo tempo. Abbiamo fatto la partita che volevano loro. Siamo stati bravi dopo a riprenderla, potevamo anche pareggiare alla fine con De Francesco, poi però quando sei cosi sbilanciato qualche spazio lo concedi. Prendiamo quello che di buono abbiamo fatto. Analizziamo questa sconfitta come analizziamo le grandi vittorie.

Io non vado dietro a chi dice che abbiamo già vinto il campionato. E’ un girone difficile. Se all’esterno passa il messaggio che il messaggio è già chiuso, non arriveremo lontano. Ogni punto ce lo dobbiamo sudare. L’entusiasmo ci deve accompagnare, ma noi dietro abbiamo delle squadre che vogliono recuperare terreno. E non sarà facile.”