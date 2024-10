Potenza-Reggina, nessun’altra apertura per i tifosi amaranto

Le ultime notizie riguardanti la disponibilità di tagliandi per la sfida di domenica

Sarà un vero e proprio fortino il Viviani di Potenza per la tanto attesa sfida di domenica pomeriggio tra la squadra di casa e la Reggina. Il match tra la prima e la seconda in classifica, che arrivano a questo confronto con umori e risultati recenti assai diversi, visto che gli amaranto hanno conquistato sei punti nelle ultime due gare, mentre uno solo quello ottenuto dai lucani.

Lo stadio presenterà il tutto esaurito, con il settore ospiti sold out da martedi scorso, praticamente dal giorno stesso in cui è stata aperta la prevendita. Si è provato ad ottenere disponibilità di tagliandi anche in altri settori, ma secondo quanto dichiarato dall’ufficio stampa della società amaranto nel corso della trasmissione “Buongiorno Reggina“, i tifosi reggini verranno collocati solo ed esclusivamente nel loro settore e quindi rimarranno i 535 che hanno già acquistato il biglietto.

