Vitale: ‘Il ragazzo più veloce della Calabria, sfida il calciatore più veloce della Reggina’

L’ASD Sporting Club di Reggio Calabria ama le sfide e dopo quella lanciata e vinta come il primo “Meeting Speed-Città di Reggio calabria 2019” con il suo presidente il professor Marco Vitale ne propone un’altra: “Intanto fatemi dire che sono veramente soddisfatto per quanto fatto in occasione della manifestazione al Campo Scuola Coni. Una grande partecipazione e soprattutto, finalmente, il rilancio per quello che riguarda il settore giovanile di questo sport che è l’atletica reggina e calabrese.

Adesso siamo pronti a lanciare una nuova sfida, se vogliamo anche un pò goliardica. Alessandro Vitale classe 2004, il ragazzo più veloce della Calabria sui 50-60-80-100-150 metri intende sfidare il giocatore più veloce della Reggina. La proponiamo alla società amaranto e attendiamo che ci diano una risposta. Nel frattempo formuleremo una richiesta ufficiale al presidente Luca Gallo, affinchè il nostro atleta, in assenza di strutture, possa effettuare le proprie sedute di allenamento presso il centro sportivo S. Agata“.