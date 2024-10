Potenza-Reggina, dove vedere il big match

Prima contro seconda al Viviani di Potenza. La Reggina proverà a mantenere la vetta della classifica contro una compagine complicata, difficile da affrontare, ancora imbattuta in casa e soprattutto ancora insuperabile tra le mura amiche per quello che riguarda le reti subite. Il match di grande interesse è visibile solo su Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

