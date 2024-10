Potenza-Reggina: in attacco la coppia gol? La probabile formazione amaranto

Provare a sfondare il muro difensivo del Potenza, la migliore difesa del campionato ancora imbattuta davanti al pubblico di casa. Mister Toscano se la potrebbe giocare con i due uomini d’attacco che fino ad oggi insieme hanno messo a segno tredici reti, 9 di Corazza, 4 di Denis. Nessun dubbio sulla linea difensiva come anche in mezzo al campo, spazio per Bresciani dopo qualche panchina? Questa la probabile formazione:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani (Rolando); Bellomo; Corazza, Denis. All. Toscano

