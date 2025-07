Fumetti, cosplay, giochi: torna il Reggio Calabria Comics. Le novità del 2025

Presentata al Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”, di Palazzo San Giorgio, l’edizione 2025 di Reggio Calabria Comics.

La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati di fumetti, cosplay, giochi, cultura pop e intrattenimento.

In programma tre giornate dense di eventi, incontri con ospiti speciali, spazi espositivi, tornei e show per tutte le età.

A differenza della prima edizione, tenutasi al Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro con enorme successo di pubblico, l’edizione di quest’anno si terrà dal 26 al 28 settembre presso la nuova location del PalaSport “PalaBenvenuti” – Largo Botteghelle – nel cuore della città.

Un ampio spazio per migliaia di metri quadri che diverrà teatro delle tante e variegate iniziative in programma.

Tra gli ospiti di punta annunciati dagli organizzatori, Gianni Pipari, Domenico Condello e il maestro Enzo Draghi, interprete della famosissima colonna sonora “Incorreggibile Lupin”.

L’evento ha come partner l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e vedrà coinvolti gli allievi del corso di fumetto coordinati dal docente Pasquale Ferrara.

Anche quest’anno sarà prevista la collaborazione con il sindacato di Polizia COISP con importanti iniziative di sensibilizzazione su delicati temi.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha dichiarato che “Questa seconda edizione del Reggio Calabria Comics è frutto di un importante lavoro di squadra, della partecipazione convinta e del sostegno non solo degli enti ma anche delle associazioni che sono partner o patrocinano l’evento; ciò per ricordare che, in particolare nella nostra città, è importante fare squadra e lavorare in sinergia perché da soli non si va da nessuna parte. Voglio sottolineare – ha ricordato il primo cittadino – che questo è a tutti gli effetti un evento culturale che animerà la nostra città in un periodo in cui si vuole vivere ancora la coda dell’estate consegnando a cittadini ed a turisti un programma di livello che lo qualificherà come uno degli eventi di punta di quella parte della stagione. Noi siamo molto contenti di offrire una iniziativa come questa alle tantissime persone appassionate di comics che arriveranno in città – ha concluso Falcomatà – e sono convinto che, nel corso degli anni, potrà diventare uno degli eventi storicizzati del programma estivo e quindi rappresentare un appuntamento fisso di assoluto prestigio.”