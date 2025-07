Calciomercato: Diego Orlando Simonetta alla Scafatese. Orgoglio di Bivongi

Apprendiamo da un comunicato stampa della Scafatese, l’ingaggio del bravissimo centrocampista bivongese Diego Orlando Simonetta (2002). La squadra di cui farà parte nel prossimo campionato ha scelto il nostro compaesano ritenendolo necessario e molto utile in un processo di rafforzamento e ringiovanimento dell’ambiziosa compagine, al raggiungimento di traguardi e mete superiori.

Lui va a rafforzare con la sua maturata esperienza e talentuosità un reparto fondamentale della squadra il centrocampo. Diego indossando una moltitudine di casacche, tra le quali quella della Spal, ha dato sempre dimostrazione di grande e invidiabile bravura, sia da ottimo centrocampista autore di preziosi e puntuali assiste e anche come realizzatore. Pertanto non è sfuggito all’occhio vigile degli esperti e bravi osservatori della Scafatese che non se lo sono lasciati.

Leggi anche

Il giovanissimo calciatore classe 2002 ha mosso i primi passi col pallone ancora bambino sul terreno dello stadio “Domenico Murdolo” di Bivongi, che quanto prima sarà ammodernato e reso più sicuro con l’aggiunta di un manto erboso in sintetico. La sua carriera, nonostante la sua giovane età, è costellata di grani successi. La sua prima e importante esperienza l’ha vissuta nel Sassuolo. Ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare e salutare il mio carissimo amico Diego insieme al suo fratello Jacopo l’altra sera e non sapevo ancora di questo suo nuovo ingaggio. Simonetta dopo aver giocato lo scorso campionato a Locri parte con un grande e prezioso bagaglio di bravura ed esperienza e sicuramente anche lui come il bravissimo talento Jacopo raggiungerà presto l’ambizioso traguardo della seri A.

In bocca al lupo Diego. Seguiremo le tue immancabili prodezze calcistiche tramite mamma Gabriella e sui social.

Mario Murdolo