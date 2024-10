Reggio, in arrivo potenziamento forze dell’ordine

, uno attraverso l’elevazione del Posto di Polizia sito in località Arghillà nella zona nord della città, ed

L’istituzione dei due Commissariati sezionali rappresenta un rafforzamento dell’azione di prevenzione e di contrasto della Polizia di Stato in aree del territorio fortemente a rischio. Le ulteriori misure sull’area metropolitana di Reggio Calabria attengono alla realizzazione di importanti progetti logistici che consentiranno una riallocazione in stabili più funzionali di diversi Commissariati distaccati. Le operazioni infrastrutturali saranno peraltro connotate da un forte valore simbolico trattandosi di interventi di riutilizzo di immobili confiscati alla malavita organizzata, come nel caso della riallocazione dei Commissariati distaccati di Palmi, di Polistena e di Gioia Tauro;