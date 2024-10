Powell: “Felice di essere a Reggio Calabria”

“Reggio Calabria è una città bellissima. Sono felice di essere qui e sono pronto a lavorare”. Queste le prime parole del neoacquisto della Viola Marshawn Powell.

L’atleta ha raggiunto ieri sera i suoi nuovi compagni e si è unito questa mattina alla squadra per il suo primo allenamento, sotto gli occhi di coach Domenico Bolignano e del suo assistente Pasquale Motta.

Chiusa l’esperienza in Bundesliga, l’ala grande statunitense si appresta a vivere una nuova avventura in riva allo Stretto, con entusiasmo, determinazione e la voglia di essere protagonista dello sprint finale verso la salvezza: “Affronteremo gara dopo gara, puntando alla vittoria. Questo è il nostro obiettivo”, ha affermato Marshawn rivolgendosi ai tifosi neroarancio.

Fonte: www.violareggiocalabria.it