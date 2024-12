Pilone by Rare, una veranda sullo Stretto: appuntamento per l’Immacolata ed il ‘Venerdì Comedy Live’

Pilone by Rare si prepara ad un altro weekend di eventi da non perdere, all’insegna della buona cucina e del divertimento. Il locale di Santa Trada, noto per l’atmosfera accogliente e le serate coinvolgenti, propone appuntamenti imperdibili per chi cerca unire buon cibo e musica in modo originale e divertente.

Nuovo appuntamento del Venerdì Comedy Life

Per cominciare il weekend, il Pilone by Rare ospita il suo consueto Venerdì Comedy Live. Un evento che non delude mai, dove musica e la buona compagnia sono garantiti. Questa settimana, l’artista Alessia Digiò intratterrà il pubblico con un’esibizione coinvolgente, proponendo le cover di alcune delle voci italiane più amate, come Annalisa, Loredana Bertè, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Ma la serata non si limita solo alla musica. Chi desidera una cena in compagnia, troverà la formula giropizza a 25€ tutto incluso, ideale per condividere più varietà di pizza, accompagnate da bevande. Un’opzione perfetta per chi cerca una cena informale e gustosa, con un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Per chi preferisce una scelta più variegata, il menù ristorante offre anche piatti sfiziosi, con un’ampia selezione di opzioni gluten free. Insomma, c’è davvero qualcosa per tutti!

Il pranzo dell’8 dicembre al Pilone

Non solo musica e pizza! Anche la domenica al Pilone by Rare è speciale. Il pranzo della domenica è un’occasione perfetta per godersi un pasto in tranquillità con familiari e amici, anche l’8 dicembre. Il locale propone un menu ricco di piatti preparati con ingredienti freschi e di qualità, per una pausa pranzo che saprà soddisfare tutti i palati.

Per il giorno dell’Immacolata, il locale di Santa Trada, proporrà ai suoi clienti un menù fisso a €35 (bevande incluse e una bottiglia di vino ogni 4 persone), che includerà:

antipasto con taglieri di formaggi e salumi; polpette e crespelle calabresi miste;

con taglieri di formaggi e salumi; polpette e crespelle calabresi miste; primi : mezzi paccheri rigati con ragù; cannelloni di ricotta e spinaci;

: mezzi paccheri rigati con ragù; cannelloni di ricotta e spinaci; secondi : guancia di vitello breasata, patate in doppia cottura;

: guancia di vitello breasata, patate in doppia cottura; dolci vari gusti.

Un Weekend di Gusto e Divertimento

Che si tratti di una serata all’insegna delle risate con il Venerdì Comedy Live o di una rilassante domenica in famiglia, Pilone by Rare offre un’atmosfera accogliente e divertente, dove il buon cibo e il divertimento si incontrano in un connubio perfetto.

Maggiori informazioni

Non perdete questo weekend straordinario al Pilone by Rare! Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattate subito il locale al 3294307912.

