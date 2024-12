Vivi le feste a Villa Kalazul: appuntamento a Natale e vigilia di Capodanno

Immersa nel cuore di Marina di San Lorenzo, Villa Kalazul è una location esclusiva che unisce raffinatezza ed eleganza, perfetta per vivere le festività natalizie in un’atmosfera magica. Riconosciuta per la sua cura dei dettagli e per l’alta qualità della sua proposta gastronomica, rappresenta il luogo ideale per eventi speciali, cerimonie e momenti da ricordare.

Da sempre attenta alle esigenze dei propri ospiti, la struttura si è rinnovata negli anni, offrendo spazi moderni e un servizio impeccabile, capace di coniugare tradizione e innovazione. Quest’anno, Villa Kalazul ti invita a lasciarti conquistare da due appuntamenti imperdibili: il Pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno, un connubio di gusto e convivialità pensato per celebrare al meglio queste occasioni speciali.

Pranzo di Natale – un’esperienza gastronomica da ricordare

Il 25 dicembre, Villa Kalazul ti invita a vivere un Natale dedicato al buon cibo, con un menù di carne che esalta sapori autentici e ingredienti selezionati. Perfetto per condividere momenti speciali con famiglia e amici.

Gli Antipasti , come il rollè di pancia di maiale al taleggio e il carpaccio di manzo con cipolla di Tropea marinata, aprono il pranzo con gusto.

, come il rollè di pancia di maiale al taleggio e il carpaccio di manzo con cipolla di Tropea marinata, aprono il pranzo con gusto. I Primi piatti , tra cui Carnaroli di Sibari con crema di asparagi e crespella valdostana con fonduta di Fontina, rappresentano un tripudio di sapori.

, tra cui Carnaroli di Sibari con crema di asparagi e crespella valdostana con fonduta di Fontina, rappresentano un tripudio di sapori. Il Secondo, filetto di suino nero con fondo bruno e verdure aspromontane, chiude il menù con un tocco di eleganza.

A 50€ a persona (bevande incluse), il pranzo di Natale promette di regalare emozioni indimenticabili.

Cenone di Capodanno, tra eleganza e divertimento

Per il 31 dicembre, Villa Kalazul ha pensato a un cenone a base di pesce che unisce raffinatezza e divertimento:

Inizio con bollicine di benvenuto e 10 portate di antipasti , tra cui ostriche Gillardeau e tortino di pesce spada.

e , tra cui ostriche Gillardeau e tortino di pesce spada. Due primi piatti, come il Raviolo di pesce bianco con dadolata di rana pescatrice e il Riso Acquerello all’astice blu, champagne e caviale di salmone.

Un secondo d’eccezione: tagliata di pesce spada accompagnata da patate novelle e Insalata Aura.

La cena si conclude con il sorbetto al limone e il Panettone firmato Loretta Fanella, pastry chef tre stelle Michelin.

Il tutto accompagnato da musica dal vivo, intrattenimento e karaoke, per iniziare il nuovo anno con gioia e allegria. 75€ a persona (bollicine e bevande incluse).

Una location unica per ogni occasione

Villa Kalazul non è solo il luogo ideale per le feste natalizie: con la sua atmosfera raffinata, è perfetta per matrimoni, battesimi, comunioni, lauree e altri eventi privati. Da sempre attenta ai dettagli, la struttura offre spazi accoglienti e moderni, con un servizio di alta qualità.

Un’offerta in costante evoluzione

Oltre al ristorante e alla pizzeria, Villa Kalazul presto arricchirà la sua proposta con piatti a base di carne, per offrire un’esperienza gastronomica ancora più completa. La struttura è aperta dal mercoledì alla domenica (anche a pranzo), garantendo un’offerta versatile e di altissimo livello.

Non perdere il pranzo dell’Immacolata

Disponibili ultimi posti per il pranzo dell’Immacolata, un’altra occasione per scoprire i sapori unici di Villa Kalazul.

Prenota subito il tuo tavolo e assicurati un posto per vivere momenti di gusto e convivialità. Contatta Villa Kalazul al +39 345 602 1174 o visita la location in Via Trinità 80, Marina di San Lorenzo (RC).

Villa Kalazul vi aspetta

Visita le pagine Facebook e Instagram

Contatta il numero 3456021174 per prenotare il tuo tavolo