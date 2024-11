Le precisazioni di mister Inzaghi dopo le dichiarazioni in conferenza

“Ci tengo a precisare che le parole dette in conferenza dopo il match contro il Benevento, sono in riferimento al movimento del calcio in Italia. Sono grato alla nostra gente e sono orgoglioso di far parte della Reggina..

La mia passione, il mio carattere, la mia posizione mi obbligano a dire e pensare certe cose, ma non dubitate mai della mia professionalità, del mio amore verso tutte quelle persone che tutti i giorni mi sostengono anche attraverso qualche critica che comunque aiuta sempre e mi danno la carica per fare il mio lavoro nel migliore dei modi