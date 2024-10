Pregara Myenergy Viola, D’Agostino: ‘Una finale? Sì, ma tutte saranno delle finali’

Vigilia di gara per la Myenergy Viola che domenica alle 18.00 al Palacalafiore affronterà Monopoli per il terzo turno del Play-In Gold. Sui canali ufficiali neroarancio ha commentato così il momento della stagione l’assistant coach Seby D’Agostino.

Dichiara Seby D’Agostino sul prossimo impegno casalingo:

“Una partita importante. Una finale? Sì, ma tutte quante saranno delle finali. Abbiamo visto che la classifica è molto, molto ristretta. Quindi ogni partita avrà un peso specifico veramente notevole. La partita di domenica, come le altre, soprattutto perché in casa, sarà fondamentale per noi. Il pubblico? Direi che si è sentito, quest’anno in tutte le partite si è sempre sentito il calore del pubblico. E, come dicevo l’altra volta, sia in casa che fuori casa. In casa si dà quasi per scontato che ci sia molta gente. Ma non c’è stata nessuna partita fuori casa, dove non ci sia stata molta gente. È assurdo: fuori casa fa ancora più piacere e si sente ancora di più la presenza”.

Prosegue l’analisi del tecnico sul prossimo avversario:

“Mi aspetto una partita dura, mi aspetto una squadra complicata da affrontare molto, molto esperta, che viene da due sconfitte praticamente all’ultimo tiro contro squadre importanti. L’ultima proprio a Capo d’Orlando, con un tiro a un secondo dalla fine. Quindi saranno veramente carichi: la partita è importante per noi, è importante per loro e quindi sarà una partita secondo me molto, molto complicata. La stiamo preparando come facciamo per tutte e l’affronteremo col piglio giusto. Li conosco bene, con coach Paternoster siamo stati insieme un anno, è un roster costruito dall’inizio per provare a vincere. Come dicevamo prima, hanno avuto dei problemi di infortuni. Sono dovuti ritornare sul mercato, ora hanno recuperato Corral che si era fatto male all’inizio dell’anno, quindi hanno ancora una freccia in più nel loro arco. Sarà una partita da prendere con le pinze”.

Continua D’Agostino:

“Il gruppo sta bene, purtroppo le assenze per infortunio ci sono, ma sappiamo che sono cose che nell’arco di una stagione possono capitare. Però questo ci deve fare diventare ancora più ancora più coesi e deve far alzare il livello a tutti per andare a compensare le assenze. Ci stiamo allenando bene, abbiamo inserito dei ragazzi che ci stanno dando la mano per allenarci sempre meglio e la partita la affronteremo con con la verve giusta. Queste sono partite dove non serve la carica, la carica i giocatori la trovano da soli perchè sono partite importanti”.

Conclude coach D’Agostino commentando la nuova formula della fase a orologio: