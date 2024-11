Premiazione del lido Pepys Beach di Reggio Calabria

Venerdi 28 Agosto 2015 nella splendida location del lungo mare di Reggio Calabria è stato riconosciuto da Terziario donna di Confcommercio il ” lido Pepys Beach” il miglior lido Dell anno grazie alla Professionalità e l’ospitalità del noto imprenditore Pino Ianno‘ . A fare da cornice alla splendida serata era presente un famoso Attore Olmo Mesia interprete di una Soap opera Spagnola Il “Segreto “.La Presidentessa Mirella Amodeo ha sottolineato in questa serata l importanza del turismo nella nostra città e augura come sempre che questa sia una continuità per migliorare e fortificare Reggio Calabria in questo momento di difficoltà quali Siamo .Si ringrazia progetto Salsa di Nino Damico per aver collaborato insieme all imprenditore Pino Ianno a rendere il lido come fiore all occhiello di Reggio Calabria.