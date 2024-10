Reggio, “Gonfia la Rete, vinci sul web”: premiato il Liceo Campanella

Si è tenuta oggi, 27 settembre, a partire dalle 10.30, presso l’Aula consiliare “Francesco Fortugno” del Consiglio regionale della Calabria, la cerimonia di premiazione del concorso “Gonfia la Rete, vinci sul Web” – 3^edizione.

In seguito alla valutazione della commissione giudicatrice è stato premiato il video “Libera come le onde” delle allieve Eleonora Labate, Sara Pellegrino, Serena Famà e Giulia Provenzano della classe 5^ A (a.s 2023/2024).

La Dirigente Carmen Lucisano, che sostiene la conoscenza e l’uso consapevole degli strumenti multimediali e del web, è orgogliosa del risultato conseguito e sottolinea la rilevanza di concorsi che promuovono la valorizzazione degli individui attraverso l’attenzione alla diversità e alla fragilità.

La docente Alessandra Panella, referente dell’iniziativa, e tutta la comunità scolastica esprimono grande soddisfazione per il lavoro svolto dalle studentesse.

Il video affronta il tema del bullismo e del cyberbullismo.

La narrazione attraverso le pagine del diario della protagonista mette al centro la solitudine, la marginalizzazione, le offese, le minacce e le umiliazioni che la ragazza è costretta a subire nella quotidianità.

Il suo riscatto consiste nella scelta di chiedere aiuto per poter riconquistare il proprio io liberandosi, come le onde del mare, dai giudizi e dai pregiudizi degli altri.

Focus del cortometraggio è il tema della libertà, bene preziosissimo, del quale occorre riconoscere il valore soprattutto in età adolescenziale e a scuola.

La solitudine che annienta può essere vinta se si riscopre la possibilità di ascoltare e far ascoltare la propria voce. Il mondo delle relazioni, complicato e bellissimo, deve essere trattato e indagato con cura e le allieve del Liceo lo hanno fatto con sensibilità e delicatezza.

L’incontro del 27 settembre, che ha dato la possibilità di riflettere sui temi proposti dal concorso, è stato trasmesso in diretta streaming sul profilo Facebook del Co.Re.Com Calabria.